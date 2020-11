Ciclocross, Europei 2020: annullate le gare juniores

La UEC, la federazione ciclistica europea, ha deciso di cancellare le gare juniores dei campionati d’Europa di ciclocross che si terranno questo weekend ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. La causa dell’annullamento delle manifestazioni dedicate a ragazzi e ragazze di 17 e 18 anni, ovviamente, è la pandemia. La UEC ha deciso di fare questo sacrificio per avere meno persone nella bolla. E’, inoltre, bene ricordare che gran parte di coloro che prenderanno parte alle prove Elite e U23 gareggiano ogni settimana in Belgio e, dunque, sono controllati costantemente, al contrario degli juniores.



Per via dell’annullamento delle gare juniores, inoltre, è stato rivisto il calendario dell’evento. Sabato 7 si terranno la prova degli uomini U23 alle 12.30 e quella delle donne Elite alle 14.00. Domenica 8, invece, sarà la volta delle donne U23 alle 12.00 e degli uomini Elite alle 13.30.

Foto: OA Sport