Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: i convocati dell’Italia per la tappa di Tabor

Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del CT Fausto Scotti, ha diramato le convocazioni della squadra azzurra per la prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross. L’opening sarà in Repubblica Ceca, a Tabor in una stagione che vedrà solo cinque prove a causa della pandemia.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

UOMINI

Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite)

Federico Ceolin (Selle Italia Guerciotti Elite)

Gabriel Fede (Selle Italia Guerciotti Elite)

Samuele Leone (Development-Guerciotti)

Ettore Loconsolo (Team Bike Terenzi)

Lorenzo Masciarelli (Callant Pauwels Sauzen Ct)

Luca Paletti (Team Ciclistico Paletti)

Matteo Siffredi (Development-Guerciotti)

DONNE

Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti Elite)

Lucia Bramati (Starcasino Cx Team)

Sara Casasola (Asd Dp66 Giant Smp)

Beatrice Fontana (Team Rudy Project – Xcr)

Alice Papo (Asd Dp66 Giant Smp)

Gaia Realini (Selle Italia Guerciotti Elite)

Elisa Rumac (Asd Dp66 Giant Smp)

