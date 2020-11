Ciclismo su pista, Europei 2020: Miriam Vece è di bronzo nei 500 metri

Dopo i Mondiali di Berlino anche gli Europei di Plovdiv. È un 2020 di bronzo per Miriam Vece che si conferma al terzo posto, dopo aver agguantato quello nella manifestazione iridata in quel di febbraio, anche in quella continentale in terra bulgara nei 500 metri con partenza da fermo.

Ci si aspettava tanto dalla 23enne nativa di Crema: non ha tradito le attese cogliendo il podio, nonostante una condizione molto probabilmente non al top, visto che il crono odierno è stato lontano dal suo record italiano. L’azzurra ha timbrato 33.769 assestandosi, come detto, terza alle spalle di due russe. La vittoria è andata a Daria Shmeleva (32.720) con addirittura un secondo di vantaggio sulla connazionale Anastasiia Voinova.

