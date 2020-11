Ciclismo su pista, Europei 2020: l’Italia a caccia dell’oro coi quartetti dell’inseguimento a squadre nella seconda giornata

E’ in programma oggi la seconda giornata degli Europei 2020 di ciclismo su pista che si stanno tenendo a Plovdiv, in Bulgaria. Nel menù odierno c’è ampio spazio per il torneo della velocità. Nella sessione che andrà dalle 12.00 e alle 14.00, infatti, si terranno le qualificazioni, i sedicesimi e gli ottavi di finale della Vitesse, come la chiamano i francesi. Ovviamente saranno impegnati sia gli uomini che le donne. A difendere i colori del Bel Paese, nella specialità regina dei velodromi, saranno Elena Bissolati e Miriam Vece.

Il torneo della velocità proseguirà anche nella sessione serale, in programma dalle 17.00 alle 20.00, con i quarti di finale. Tra uno sprint e l’altro, inoltre, ci sarà spazio anche per l’eliminazione femminile e per lo Scratch maschile. Nella prima prova citata l’Italia andrà a caccia di una medaglia con Rachele Barbieri, mentre nella seconda si affiderà a Stefano Moro.

A chiudere la serata sarà il vero e proprio main event di giornata: le finali, maschile e femminile, dell’inseguimento a squadre. Ambedue i quartetti azzurri si giocheranno l’oro. Tra gli uomini Jonathan Milan, Gidas Umbri, Stefano Moro e Francesco Lamon sfideranno la Russia. Tra le donne, invece, Rachele Barbieri, Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini scenderanno in pista contro la Gran Bretagna.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse