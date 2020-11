Ciclismo su pista, Europei 2020: Jonathan Milan 2° al termine delle qualificazioni del Time Trial

Si è appena conclusa la sessione mattutina dell’ultima giornata degli Europei 2020 di ciclismo su pista a Plovdiv. Il programma di gare di questa mattina prevedeva solo le qualificazioni del Time Trial della quale Jonathan Milan è stato assoluto protagonista. Il 20enne nativo di Tolmezzo è stato autore di una prova di altissimo livello coprendo il chilometro in 1’00″829 con una media di 59.182 km/h. L’azzurro è stato in testa praticamente per tutta la mattinata prima di essere beffato dal ceco Tomas Babek che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’00″673.

In terza piazza al termine delle qualifiche del Time Trial il britannico Ethan Vernon che ha completato la prova in 1’01”041. Qualificati alla finale anche il russo Aleksandr Dubchenko (1’01”190), lo spagnolo Juan Peralta Gascon (1’01”198), il ceco Jakub Stastny (1’01”261), il russo Alexander Sharapov (1’01”361) e a chiudere il quadro il greco Sotirios Bretas (1’01”693). Niente da fare per l’altro azzurro in gara Umbri Gidas che ha chiuso la sua prova in 13ma posizione con il tempo di (1’04”028)

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse