Ciclismo, Patrick Lefevere su Remco Evenepoel: “Speriamo di vincere con lui il Tour de France entro cinque anni”

La stagione si è ormai conclusa ed è tempo di bilanci. Può gioire, come di consueto, la Deceuninck Quick-Step che anche quest’anno si è ben distinta, nonostante la tanta sfortuna avuta a causa delle cadute. Ad intervenire ai microfoni di Sporza è stato Patrick Lefevere, general manager dello squadrone belga, che ha parlato delle sue due stelle: Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel.

Sul transalpino: “Avere un campione del mondo in squadra è sempre qualcosa di magico. Mi è piaciuto particolarmente il modo in cui ha vinto. Tutti sapevano che Alaphilippe avrebbe lanciato il suo attacco proprio in quel punto ed è riuscito lo stesso ad andarsene. Si dice che Roglic non abbia completato l’inseguimento, ma non credo che avrebbe potuto fare di meglio. Ho anche sentito i ragazzi che erano in quel gruppetto e hanno detto: “Non avremmo potuto fare di meglio”. Mi sono commosso”.

Grandi ambizioni per il belga: “Remco ha sempre detto che vuole correre alle Olimpiadi sia su strada che a cronometro. L’anno prossimo potrebbe essere l’occasione per Remco di diventare campione olimpico”. In chiave Grande Boucle: “Mi piacerebbe un progetto di 5 anni. Poter costruire qualcosa attorno a Remco e speriamo di poter dare al Belgio una vittoria al Tour de France“.

