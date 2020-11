Ciclismo, nascono i Mondiali virtuali! Corsa sui rulli il 9 dicembre: Bettiol e Pozzovivo per la maglia iridata!

Le gare di ciclismo virtuale ci hanno tenuto compagnia durante il lockdown primaverile e l’allenamento sui rulli è stato l’unico modo che i ciclisti hanno avuto per tenersi in forma in vista del ritorno agli appuntamenti su strada. Vista l’intensa pratica a livello globale delle sessioni casalinghe, l’Unione Ciclistica Internazionale ha deciso di organizzare a tutti gli effetti i Mondiali E-Sport di ciclismo, in parternship con la piattaforma Zwift. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre, quando 22 Nazionali si fronteggeranno per le maglie iridate (sì, esisteranno fisicamente a tutti gli effetti anche per questa disciplina!).

Uomini e donne si fronteggeranno sul medesimo percorso di 50 km, che prevede gli ultimi 900 metri impegnativi, caratterizzati da una salita al 5,5% di pendenza media. Ci sarà anche l’Italia con Alberto Bettiol (vincitore del Giro delle Fiandre 2019), Domenico Pozzovivo, gli specialisti della pista Francesco Lamon e Michele Scartezzini. Tra gli altri nomi di lusso sono presenti il belga Victor Campenaerts, il colombiano Rigoberto Uran, il britannico Tom Pidcock, le olandesi Annemiek van Vleuten e Anna van der Breggen.

CLICCA QUI PER LA STARTLIST COMPLETA DEI MONDIALI DI CICLISMO VIRTUALE

