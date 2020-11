Ciclismo, Marc Hirschi: “Nel 2020 punterò a classiche e Olimpiadi. I grandi giri sono un progetto a lungo termine”

Marc Hirschi, in questo 2020 che va tramontando, è esploso definitivamente. Il corridore svizzero, che ricordiamo avere solo ventidue anni, ha vinto la Freccia Vallone e una tappa al Tour de France e ed è giunto sul podio alla Liegi-Bastogne-Liegi e ai Campionati del Mondo. Da lui è logico aspettarsi un’ulteriore crescita in un 2021 che lo vedrà partire coi gradi di favorito ad ogni corsa di un giorno alla quale parteciperà.

Hirschi ha parlato del suo 2021 al sito Velonews.com. Queste le sue parole: “Nel 2021 il mio primo obiettivo saranno le classiche delle Ardenne. Mi piacerebbe provare anche le corse fiamminghe, ma in cima alla lista dei desideri, al momento, ci sono le Ardenne. Ovviamente anche le Olimpiadi sono un obiettivo, ma a quelle penserò solo dopo aver disputato tutte le classiche di primavera. Al momento, invece, non penso alle grandi corse a tappe. Magari in futuro potrei provare a cimentarmi anche nelle manifestazioni di tre settimane, ma ora non mi sento pronto. Preferisco concentrarmi sulle gare che più si adattano a me“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse