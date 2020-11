Ciclismo, Luca Scinto annuncia sui social: “Ho il Covid-19, dopo giorni brutti va meglio. Seguite le misure preventive”

“COVID-19 preso …….ho iniziato ad avere febbre e dolori ovunque. Dopo aver fatto il tampone purtroppo è arrivata la risposta meno gradita. Io e mia moglie siamo positivi al Covid. Dopo le prime cure fortunatamente stiamo meglio ma ci tengo a suggerirvi di seguire le indicazioni su mascherine e distanziamento sociale perché credetemi, ho passato dei giorni davvero brutti“.

Con queste parole il direttore sportivo della Vini Zabù KTM Luca Scinto ha annunciato con un messaggio social il suo essere positivo al famigerato Coronavirus. Un contagio condiviso con la moglie. Scinto ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione contro un virus, come ormai si è capito, con cui non si può scherzare. Da questo punto di vista, non si possono che approvare le parole che invitano alla prevenzione.

Foto: Vini Zabu – KTM – nella foto: Luca Scinto © Riccardo Scanferla – Photors.it