Ciclismo, la Vini Zabù mette sotto contratto il polacco Kamil Gradek

La Vini Zabù-KTM, con un comunicato sul suo sito ufficiale, annuncia di aver messo sotto contratto il polacco Kamil Gradek, il quale era in uscita dalla CCC. Gradek è un corridore classe 1990, il quale ha militato nella CCC dal 2018 al 2020, correndo nel World Tour nelle ultime due stagioni. In precedenza, oltretutto, il polacco aveva gareggiato anche per la britannica One Pro Cycling e per un’altra professional del suo paese natale, vale a dire la Verva-ActiveJet.

Gradek, il quale, in gioventù, praticava anche il ciclocross, è uno specialista delle cronometro. Nella stagione appena conclusa ha vinto il titolo nazionale delle prove contro il tempo e si è piazzato tra i primi venti nella rassegna iridata a cronometro di Imola. Infine, al Giro d’Italia, al quale ha preso parte per il secondo anno consecutivo, ha colto il 19esimo posto nella crono di Palermo, il 15esimo in quella di Valdobbiadene e il nono in quella di Milano.

Con l’acquisto di Gradek la Vini Zabù si garantisce un corridore di qualità capace di piazzarsi tanto e bene nelle cronometro, ma non solo. Gradek, infatti, negli ultimi due anni ha gareggiato insieme a Jakub Mareczko, colpo principale, fino ad oggi, del mercato del sodalizio diretto da Luca Scinto e Angelo Citracca. Al Giro di Ungheria 2020, ove Kuba ha conquistato ben tre tappe, Gradek ha recitato il ruolo di gregario preziosissimo. La speranza della professional italiana è che il binomio Jakub-Kamil si confermi vincente anche nel 2021.

Gradek ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni di corridore della Vini Zabù-KTM. Queste le sue parole: “Sono veramente entusiasta dell’accordo raggiunto con la Vini Zabù dopo un’annata complicata, nella quale era estremamente difficile trovare una nuova sistemazione per chi, come me, è rimasto senza squadra. Dopo due anni alla CCC sono fiducioso per questa nuova avventura e sono conscio di poter coltivare maggiori ambizioni a livello personale. Spero di far bene e mi auguro di riuscire a dimostrare a tutti il mio valore“.

Foto: Lapresse