Ciclismo, la Qhubeka Assos mette sotto contratto Lukasz Wisniowski, Sean Bennett e Karel Vacek

La Qhubeka Assos, erede del fu team NTT, ha ufficializzato oggi tre nuove firme per la stagione 2021: si tratta del polacco Lukasz Wisniowski, in uscita dalla CCC, dello statunitense Sean Bennett, che arriva dalla EF Pro Cycling e del neoprofessionista ceco Karel Vacek. Quest’ultimo, che nel 2020 ha militato tra le file del Team Colpack e che da juniores era il grande rivale di Remco Evenepoel, in un primo momento sembrava che dovesse passare con la Gazprom insieme al fratello Mathias. Tuttavia, negli ultimi giorni le cose sono cambiate e si è accasato alla Qhubeka.

Il direttore sportivo del sodalizio, Lars Michaelsen, ha così commentato le tre prese: “Lukasz è un corridore con tanta esperienza che ha militato nella Quick-Step, nella Sky e, più recentemente, nella CCC. La sua presenza nella nostra squadra potrà rivelarsi molto utile, soprattutto nelle classiche del nord. Ha già dimostrato in passato, peraltro, di poter ottenere grandi risultati in questo tipo di gare. Bennett è un corridore veloce, ma anche forte in salita. Di lui pensiamo che possa diventare un ottimo interprete delle gare in linea vallonate. Karel è un giovane interessantissimo che va forte in salita e a cronometro, ma a questo livello è tutto da vedere. Nei prossimi mesi cercheremo di capire qual è il suo vero potenziale“.

