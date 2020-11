Ciclismo, Julian Alaphilippe: “Ora che ho vinto il Mondiale, mi piacerebbe vincere anche il Tour de France”

Julian Alaphilippe, poco più di due mesi fa, ha aggiunto al suo ormai vasto palmares anche il Campionato del Mondo di ciclismo su strada. Per lui si tratta del successo più prestigioso conquistato in carriera. Il transalpino, però, non vuole fermarsi qui e sogna ancora più in grande. In un’intervista rilasciata a Eurosport’s Bistrot Vélo, infatti, Alaphilippe ha dichiarato che, ora, dopo aver indossato la maglia iridata, gli piacerebbe vincere il Tour de France.

Queste le fasi salienti dell’intervista rilasciata da Alaphilippe: “Ora, dopo aver vinto il Mondiale, il mio grande obiettivo è il Tour de France. Chiaramente voglio conquistare anche le grandi classiche, ma le corse dei miei sogni erano due: il Mondiale e la Grande Boucle, per cui se dovessi vincere una sola gara da qui alla fine della carriera vorrei che quella fosse il Tour. Il percorso della Grande Boucle del 2021 mi piace molto, ma ora la cosa più importante è riuscire a riprendermi completamente dall’infortunio del Giro delle Fiandre“.

Alaphilippe, inoltre, ha parlato anche dello stesso Giro delle Fiandre e della figuraccia fatta alla Liegi-Bastogne-Liegi: “La caduta al Fiandre non è stata colpa di nessuno. Dovevo stare più attento. Comunque è una corsa che mi piace molto e l’anno prossimo vi tornerò. Mi dispiace, inoltre, che tutti si ricordino la mia Liegi-Bastogne-Liegi solo per gli errori che ho fatto in volata, quando prima avevo corso bene. Purtroppo quando hai la maglia iridata, se commetti un piccolo sbaglio te lo rinfacceranno migliaia di volte“.

Foto: Lapresse