Eurometropole Tour torna nel 2021: si svolgerà a fine agosto

L’annata particolare per il Covid-19 ha colpito anche il ciclismo, con numerose gare come Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España che hanno dovuto spostare la loro partenza; per altre, meno o più importanti (si pensi alla Parigi-Roubaix) si è optato invece per la cancellazione, dando appuntamento ai corridori e agli appassionati per il 2021. Tra le corse che hanno dovuto issare bandiera bianca in questo 2020 c’è anche l’Eurometropole Tour, che ha visto come ultimo vincitore Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise).

Nel 2021 però tornerà la corsa di un giorno, che fino al 2010 era conosciuta come Circuito Franco-Belga. Ad annunciarlo è lo stesso organizzatore, Louis Cousaert, a DirectVelo. Quel che cambierà rispetto agli ultimi anni sarà la data in cui verrà disputata la corsa: se negli ultimi anni il giorno di svolgimento era tra fine settembre ed inizio ottobre, il prossimo anno l’Eurometropole Tour prenderà il via domenica 28 agosto, tornando in periodo estivo come successe tra il 1996 ed il 1999.

Nato nel 1982, l’Eurometropole Tour era stato concepito come breve corsa a tappe per dilettanti, e così rimase fino al 1996. Poi divenne territorio di caccia per i professionisti, con ciclisti del calibro di Daniele Nardello (2000), Marco Zanotti (2005), Juan Antonio Flecha (2008), Tyler Farrar (2009) e Arnaud Demare (2014) a potersi fregiare della vittoria finale. Dal 2016 si è passati alla formula della corsa di un giorno. Nella storia la corsa è stata vinta da tre ciclisti poi diventati campioni del mondo: Rudy Dhaenens nella edizione inaugurale del 1982, Romans Vainsteins nel 1995 e Mads Pedersen nel 2018.

Foto: Lapresse