Ciclismo, Giulio Ciccone si è sottoposto all’operazione di rinosettoplastica funzionale

Giulio Ciccone ha approfittato della pausa invernale del calendario ciclistico per sottoporsi a un intervento di rinosettoplastica funzionale. Si tratta di un’operazione chirurgica che permette di rimodellare il naso correggendolo sia dal punto di vista estetico che dal punto vista funzionale.

A darne notizia è stato proprio il corridore della Trek-Segafredo attraverso i suoi canali social: “La messa a punto per il 2021 continua. Dopo anni di attesa e rinvii mi sono sottoposto ad una rinosettoplastica funzionale. Il setto era ormai completamente deviato e la funzionalità era estremamente ridotta“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Ciccone (@ciccone_giulio)

Un problema importante per un ciclista e che il ciclista abruzzese ha deciso di risolvere in questo periodo di sosta. Ciccone viene da una stagione travagliata condizionata dal Covid che gli ha impedito di preparare al meglio il Giro d’Italia. Saranno mesi importanti per l’abruzzese che cercherà prima di tutto di rifiatare e completare al meglio la fase di preparazione verso un 2021 che lo vedrà sicuro protagonista.

Foto: Valerio Origo