Ciclismo, Daniele Nardello: “Fosse per me prenderei subito Aru alla Qhubeka-Assos. Fabio merita un’altra possibilità”

Potrebbero aprirsi presto le porte della Qhubeka-Assos per Fabio Aru. La squadra che di fatto ha salvato i ciclisti dalla chiusura della NTT è pronta ad investire sul ciclomercato. Daniele Nardello che per la società di abbigliamento sportivo svizzera si occupa di testare e sviluppare i materiali.

Il campione italiano 2001 è sicuro, come racconta nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, che Fabio Aru potrebbe essere una scelta vincente per la squadra: “C’è fiducia di averlo. Se fosse per me lo prenderei subito, ma non decido io: lo farà il team manager Douglas Ryder d’accordo con staff tecnico e proprietà. Fabio è un corridore che merita un’altra chance. Ha avuto parecchie difficoltà ma ha un potenziale di primo livello: i risultati che ha avuto non sono arrivati per caso“:

Sugli altri due italiani della NTT, Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo, Nardello è sicuro che nella prossima stagione faranno parte dell’organico della Qhubeka-Assos: “Domenico ha un altro anno di contratto e quindi sicuramente ci sarà, con Giacomo credo che al 99% si troverà un accordo“.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse