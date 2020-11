Ciclismo, Chris Froome: “Sono molto contento del percorso del Tour de France 2021. Sto iniziando la preparazione per la Grande Boucle”

Chris Froome in questi giorni sta mostrando la sua grande professionalità ricoprendo il ruolo di gregario di Richard Carapaz alla Vuelta a España. Il campione sudafricano, però, è pronto a proiettarsi già alla prossima stagione quando con la nuova maglia, quella della Israel Start Up Nation, tornerà ad portare i galloni di capitano puntando al successo al Tour de France.

In un’intervista rilasciata a Cyclingnews, Froome si è detto piacevolmente colpito dal percorso della prossima Grande Boucle: “Sono stato molto contento di vedere il percorso che è uscito. Ogni anno guardo i percorsi e cerco di vedere se è ben bilanciato tra salite e prove a cronometro, e penso che negli anni precedenti la bilancia sia stata molto orientata verso gli scalatori puri e le uniche prove a cronometro non mettevano in difficoltà gli scalatori. Penso che il percorso del 2021 abbia tre arrivi in ​​vetta, le due ascese del Mont Ventoux, ma poi circa 58 km di cronometro. Penso che sia molto più equilibrato rispetto agli ultimi anni. C’è ancora una grande enfasi sulle montagne, a causa della severità di alcune salite e quella che spicca per me, avendo guardato un po ‘il percorso, è il Col de Portet, che è quasi il 10 per cento per circa 15 chilometri“.

Froome ha ammesso che questa esperienza alla Vuelta a España 2020 possa essere un buon modo per iniziare la preparazione in vista del grande appuntamento del prossimo anno: “La preparazione per il Tour de France inizia adesso perché con la Vuelta così tardi le condizioni andranno avanti e diventeranno le basi per il prossimo anno. La struttura della squadra sarà completamente diversa e non mancherà di rispetto all’attuale team di Israel Start-Up Nation, ma sembra che abbiamo carta bianca per costruire da zero un programma Grand Tour“.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse