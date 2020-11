Ciclismo, Chris Froome non sarà capitano unico alla Israel Start-Up? Il general manager: “Dan Martin è maturo”

Chris Froome si è accasato alla Israel Start-Up Nation per il 2021. Il britannico ha deciso di lasciare la corazzata Ineos Grenadiers (già Team Sky) per sposare la causa di questa nuova formazione World Tour, dove spera di rilanciarsi dopo l’ultimo anno e mezzo davvero molto complicato. Il vincitore di quattro Tour de France ha infatti dovuto fare i conti con un terribile infortunio nel 2019, dal quale non sembra essere ancora tornato al 100%, tanto che nell’ultima stagione non è mai riuscito a ottenere risultati di rilievo. Il keniano bianco si è trasferito alla compagine israeliana con l’obiettivo di essere il capitano unico per gli eventi più importanti, in modo da dare la caccia alla sua quinta Grande Boucle e a risultati di prestigio negli altri appuntamenti di vertice.

Non sembra però così. L’irlandese Daniel Martin, reduce dal quarto posto all’ultima Vuelta di Spagna, potrebbe infatti avere alcune velleità di leadership all’interno della Israel Start-Up Nation e potrebbe non essere soltanto un gregario di lusso per Chris Froome. A parlarne è stato il general manager Kjell Carlström ai microfoni di Cyclingnews: “Tutto dovrà andare bene, ma l’idea è di avere Chris Froome come capitano. Ma allo stesso tempo Dan Martin ha dimostrato una grande maturità. Alcuni team hanno tre potenziali capitani al Tour, quindi non sarebbe male per noi avere almeno due uomini potenzialmente da podio. È una buona tattica”.

