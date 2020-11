Ciclismo, Alexey Lutsenko rinnova e chiude la rosa 2021 dell’Astana-Premier Tech! Arrivano i ds Steve Bauer e Dmitriy Muravyev

Il campione kazako e vincitore di tappa al Tour de France 2020 Alexey Lutsenko, ha prolungato di un anno il suo contratto con l’Astana-Premier Tech, completando così il roster per la prossima stagione comprendente un totale di 31 corridori. Oltre agli otto nuovi innesti della squadra kazako-canadese, arriveranno anche due direttori sportivi: il canadese Steve Bauer, medaglia olimpica e vincitore di tappa del Tour de France, e l’ex corridore kazako Dmitriy Muravyev.

“Penso di essere migliorato in modo significativo negli ultimi anni e di aver ottenuto ottimi risultati, che sono stati i miei obiettivi per molti anni – ha dichiarato Lutsenko nel comunicato stampa dell’Astana-Premier Tech – Nonostante un anno difficile, ho avuto comunque una buona stagione. Ovviamente la vittoria di tappa al Tour de France è stato il momento migliore. Sono felice che la squadra voglia continuare questo viaggio. Non vedo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi e di svilupparmi ulteriormente come atleta. Rimarrò un altro anno con questa formazione, il che mi rende davvero felice. La squadra crede in me e condivide le mie visioni e i miei obiettivi”.

Oltre ai direttori sportivi Dmitriy Fofonov, Bruno Cenghialta, Giuseppe Martinelli, Stefano Zanini e Sergey Yakovlev, il primo dei due nuovi volti che si uniranno all’Astana-Premier Tech come ds è per l’appunto Steve Bauer, che ha commentato così il suo approdo nel team: “Sono molto contento di entrare a far parte dell’Astana-Premier Tech. Il cambiamento per me inizierà con il prossimo capitolo, lavorando con un nuovo gruppo di management, staff e atleta. Come canadese, è particolarmente emozionante avere Premier Tech come co-sponsor della squadra nel 2021. Non vedo l’ora di incontrare il team per il training camp di gennaio, e sono motivato nel lavorare sodo con tutti per raggiungere gli obiettivi”.

Accanto a Steve Bauer ci sarà anche l’ex professionista Dmitriy Muravyev: “Ho concluso la mia carriera da atleta proprio qui, e adesso torno come direttore sportivo, il che mi rende davvero felice – ha affermato il kazako – Userò la mia conoscenza ed esperienza nel mio nuovo lavoro, ma sono anche pronto a scoprire cose nuove e continuare a imparare per condividere ciò che già so e ciò che imparerò con i formatori che lavorano in Kazakistan. Sono orgoglioso di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con questo fantastico progetto targato Astana-Premier Tech; e spero di poter raggiungere grandi risultati insieme ai nostri corridori”.

Yana Seel, amministratore delegato della formazione, ha tracciato un bilancio sul ciclomercato di quest’anno: “Siamo molto contenti di questa fantastica formazione di corridori e direttori sportivi, e sono sicuro che rappresenteremo con orgoglio il Kazakistan e il nostro cosponsor Premier Tech nel 2021. È importante ricordare che abbiamo mantenuto nove corridori kazaki nel nostro roster e abbiamo aggiunto un altro atleta canadese come Ben Perry accanto a Hugo Houle. Tutto ciò sarà importante per i progetti che inizieremo a sviluppare per i giovani in Kazakistan e Canada”.

Infine, ha menzionato anche coloro che hanno lasciato l’Astana: “Voglio davvero ringraziare i corridori che ci stanno lasciando, Miguel Angel Lopez, Laurens De Vreese, Zhandos Bizhigitov, Daniil Fominykh e Hernando Bohorquez, così come i nostri due direttori sportivi Alexandr Shefer e Dmitri Sedoun. Tutti loro hanno svolto un lavoro straordinario per il team nel corso degli anni e hanno dato il massimo ogni giorno. Vogliamo ringraziarli di tutto e augurare a tutti loro buona fortuna per il futuro”.

In conclusione sono arrivate anche le parole del General Manager Alexandr Vinokurov: “Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro acquisendo nuovi talenti ed estendendo il contratto di corridori forti che si sono fatti vedere nella nostra squadra negli anni passati. Il nostro team è noto per il suo modo attraente di correre e sono sicuro che con questa rosa, saremo in grado di competere ancora una volta ai massimi livelli “.

Il team conferma così il suo roster per il 2021, composto da 31 corridori:

– Alex ARANBURU

– Samuele BATTISTELLA

– Manuele BOARO

– Gleb BRUSSENSKIY

– Stefan DE BOD

– Rodrigo CONTRERAS

– Yevgeniy FEDOROV

– Fabio FELLINE

– Omar FRAILE

– Jakob FUGLSANG

– Yevgeniy GIDICH

– Jonas GREGAARD WILSLY

– Dmitriy GRUZDEV

– Hugo HOULE

– Gorka IZAGIRRE

– Ion IZAGIRRE

– Merhawi KUDUS

– Alexey LUTSENKO

– Davide MARTINELLI

– Yuriy NATAROV

– Benjamin PERRY

– Andrea PICCOLO

– Vadim PRONSKIY

– Oscar RODRIGUEZ

– Javier ROMO

– Luis Leon SANCHEZ

– Matteo SOBRERO

– Nikita STALNOV

– Harold TEJADA

– Aleksandr VLASOV

– Artyom ZAKHAROV

Foto: Lapresse