Champions League 2020-2021: Inter, ora o mai più con il ‘Gladbach. Atalanta col Midtjylland per cementare gli ottavi

La Champions League 2020/2021 torna in vetrina. La classifica degli otto gironi è ancora tutta da definire e la quinta giornata di questa settimana sarà crocevia fondamentale per decidere la lista delle sedici squadre che si giocheranno gli ottavi di finale. Domani, martedì 1 dicembre, Atalanta e Inter si giocheranno buona parte della propria avventura nella massima competizione internazionale di quest’anno, con le due squadre neroazzurre che vivono due contesti agli antipodi.

Contesto favorevolissimo per l‘Atalanta, che alle 21 ospiterà al Gewiss Stadium il Midtjylland fanalino di coda nel gruppo D. La squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo una stagione fatta di alta e bassi; gli ultimi giorni ne sono un esempio lampante, passando dallo storico successo all’Anfield al cospetto del Liverpool a cadere rovinosamente in casa contro un pur positivo Verona. Dopo anni da sorpresa in Italia ed in Europa, stanno nascendo dei problemi nell’aspetto più difficile, quello della conferma. Ma una vittoria contro gli avversari danesi, ancora a 0 in classifica e battuti 4-0 a domicilio il mese scorso, metterebbe i bergamaschi in una posizione di netto vantaggio rispetto all’Ajax, coabitatrice del secondo posto in classifica a quota 7. Gli olandesi saranno impegnati contro il Liverpool, e se non dovessero fare il colpaccio per bilanciare la probabile vittoria dei neroazzurri, Gomez e compagni avranno la consapevolezza di poter avanzare alla fase ad eliminazione diretta anche con un pareggio alla Johan Cruijff Arena.

Loading...

Loading...

Molto più complicata la situazione dell’Inter, tra le compagini italiane quella che sta affrontando più difficoltà nel suo cammino in Champions League. La squadra di Antonio Conte ha raccolto soltanto due punti nelle prime quattro giornate europee, con il doppio ko con il Real Madrid che ha confinato i meneghini all’ultimo posto del gruppo B. Con cinque punti da recuperare sui blancos secondi e sei sul Borussia Monchengladbach capofila la qualificazione agli ottavi è una vera e propria utopia, ma non ancora impossibile per la matematica. I neroazzurri sono costretti a vincere alle 21 in terra tedesca per tenere ancora viva la fiammella della speranza e di fare lo stesso con lo Shakthar Donetsk la prossima settimana; i due successi potrebbero non bastare, ma significherebbero la possibilità di proseguire la propria campagna europea almeno in Europa League. Il gran bel successo di sabato contro il Sassuolo potrebbe aver finalmente scacciato qualche fantasma che aleggia da settimane, riaccendendo l’ambiente, ora sta a Lukaku e soci evitare una eliminazione che, sulla carta, avrebbe del clamoroso.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse