Carlo Tavecchio potrebbe candidarsi alla presidenza del Comitato regionale Lombardia

Carlo Tavecchio torna in sella? Quasi. L’ex presidente della Figc e della LND è tornato a far parlare di sé dopo le sue dimissioni da n.1 della Federcalcio di cui tanto si è parlato in quel periodo.

Ebbene, Tavecchio potrebbe candidarsi alla presidenza del Comitato regionale Lombardia, la carica più alta alla quale può aspirare dopo l’epilogo poco confortante ai piani alti del “Pallone” italiano. “Sto ricevendo numero richieste e sollecitazioni da persone e società che gravitano nella Lombardia. Mi sono preso il tempo necessario per valutarle, ringraziando anticipatamente per la stima chi le ha rivolte“, ha raccontato in un’intervista concessa alla Gazzetta di Mantova.

Loading...

Loading...

Il 77enne ragioniere ha poi riflettuto sulla situazione dello sport in un momento così complicato per la pandemia: “Il 30 novembre viene avviata formalmente la riforma dello Sport, che comporta la scomparsa del vincolo sportivo anche per i calciatori dilettanti. Sarebbe la fine di migliaia di società private della principale fonte di sostentamento“, ha ribadito Tavecchio, che poi ha poi mosso una critica anche nei confronti della gestione della LND: “C’è l’assenza di un’alleanza strategica volta a potenziare l’intera realtà dilettantistica. Mi pare manchi la condivisione di un progetto che abbia nel marketing una presenza utile e importante. Mi pare che oggi si proceda in linea di galleggiamento“.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse