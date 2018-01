Calcio, Giovanni Malagò attacca Tavecchio: “Disconosce le regole che dovrebbe ottemperare”

Prosegue senza esclusione di colpi la disputa dialettica tra l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ed il n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò. Il massimo dirigente del Coni, dopo l’incontro avuto con i tre candidati alla carica lasciata vacante da Tavecchio, ha manifestato amarezza e forte contrarietà nei confronti dell’agire dell’attuale commissario della Lega di A (Tavecchio).

“Alla lettera che abbiamo inviato lo scorso 5 gennaio non c’è stata una risposta formale da parte della Figc: questo vi fa capire lo stato dell’arte e noi siamo dispiaciuti. In Lega di A c’è un commissario straordinario (Carlo Tavecchio, ndr) che dovrebbe ottemperare a delle regole che per primo sta assolutamente disconoscendo – le parole di Malagò (riportate dall’Ansa) che ha aggiunto – Tavecchio doveva rendere pubblica la lettera del 5 ma nessun candidato ne era a conoscenza. La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa: la persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo problema e non lo ha mai fatto, e neanche mai posto, è il presidente dimissionario e commissario Tavecchio. È un problemino, anzi un problemone, che non è stato preso in considerazione e sistematicamente disatteso”.













Foto: Wikipedia