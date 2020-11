Canoa velocità e paracanoa, i convocati dell’Italia per gli ultimi raduni del 2020

La Nazionale italiana di canoa velocità e paracanoa riprende dalla Sicilia e dalla Sardegna per gli ultimi raduni del 2020: il DT Oreste Perri ha programmato le fatiche in vista della prossima stagione con le Olimpiadi di Tokyo, per le quali hanno già staccato il pass il K1 200 maschile ed il K2 1000 maschile (pass non nominali). La squadra Nazionale senior lavorerà a Catania dall’1 al 22 dicembre, mentre Manfredi Rizza sarà ad Oristano dal 29 novembre al 19 dicembre, infine infine la squadra Nazionale di paracanoa si ritroverà a Cagliari dal 5 al 22 dicembre.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI CATANIA (1-22 DICEMBRE)

KAYAK SENIOR MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI

GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Giulio DRESSINO, Samuele BURGO, Nicola RIPAMONTI, Mauro CRENNA, Andrea SCHERA, Matteo CAVESSAGO

CANOTTIERI PADOVA: Leonardo BORSOI

C.C. COMACCHIO: Giacomo CINTI

S.C. TRINACRIA: Andrea D. DI LIBERTO (fino al 5 dicembre)

CANADESE SENIOR MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Luca INCOLLINGO, Daniele SANTINI, Carlo TACCHINI, Nicolae CRACIUN, David SZELA, Sergiu CRACIUN

CKS LE SALINE: Mykola VYKHODTSEV

LAGO DI CANDIA SPORT: Gabriele CASEDEI (fino all’ 8 dicembre)

KAYAK SENIOR FEMMINILE

G. S. MARINA MILITARE: Agata FANTINI

GR.SP. FIAMME ORO: Irene BELLAN

CUS PAVIA: Mathilde ROSA, Elena RICCHIERO

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI ORISTANO (29 NOV-19 DIC)

KAYAK SENIOR MASCHILE

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI CAGLIARI (PARACANOA, 5-22 DIC)

KAYAK MASCHILE

S. C. LEONIDA BISSOLATI Esteban Gabriel FARIAS

S.CANOTTIERI LECCO: Kwadzo KLOKPAH (13-22 dicembre)

CANOA CLUB BOLOGNA Federico MANCARELLA (13-22 dicembre)

KAYAK FEMMINILE

CANOTTIERI SANREMO A.S.D. Amanda EMBRIACO (13-22 dicembre)

VA’A MASCHILE

IDROSCALO CLUB A.S.D.: Mirko NICOLI (9-20 dicembre)

VA’A FEMMINILE

CUS TORINO: Veronica Silvia BIGLIA (9-13 dicembre)

