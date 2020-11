Canoa velocità, azzurri in raduno a Castel Gandolfo. Manfredi Rizza lavora a Sabaudia

La Nazionale italiana di canoa velocità riprende da Castel Gandolfo (Roma) per un lungo raduno che durerà dal 4 luglio al 21 novembre: il DT Oreste Perri ha programmato la ripresa che porterà gli azzurri nella prossima stagione alle Olimpiadi di Tokyo, per le quali hanno già staccato il pass il K1 200 maschile ed il K2 1000 maschile (pass non nominali). Manfredi Rizza invece sarà a Sabaudia nel medesimo periodo. Altri azzurri sono stati convocati per dei test valutativi dal 4 all’8 novembre.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI CASTEL GANDOLFO

KAYAK SENIOR MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI

GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Giulio DRESSINO, Samuele BURGO, Nicola RIPAMONTI, Mauro CRENNA, Andrea SCHERA

CANOTTIERI PADOVA: Matteo CAVESSAGO, Leonardo BORSOI

C.C. COMACCHIO: Giacomo CINTI

CANADESE SENIOR MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Luca INCOLLINGO, Daniele SANTINI, Carlo TACCHINI, Nicolae CRACIUN, David SZELA

CKS LE SALINE: Mykola VYKHODTSEV

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I TEST VALUTATIVI DI CASTEL GANDOLFO

KAYAK SENIOR MASCHILE

S.C. TRINACRIA: Andrea D. DI LIBERTO

CANOTTIERI PADOVA: Luca MENEGUOLO BOSCOLO

CUS MILANO: Giulio BERNOCCHI

S. CANOTTIERI AUSONIA: Gianluca POMMELLA

CANADESE SENIOR MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Sergiu CRACIUN

LAGO DI CANDIA SPORT: Gabriele CASEDEI

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL COLLEGIALE DI SABAUDIA

KAYAK SENIOR MASCHILE

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

