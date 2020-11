Canoa slalom, Coppa del Mondo Pau 2020: in Francia si chiude la stagione senza l’Italia

L’Italia della canoa slalom non prenderà parte alla seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Pau, in Francia, dal 6 all’8 novembre: gli azzurri hanno posto fine alla stagione internazionale con gli Europei e dal 19 al 25 ottobre si sono poi radunati ad Ivrea. La stagione 2020 si concluderà però nelle acque transalpine: si gareggerà a porte chiuse domani e domenica, per una manifestazione che vede al via circa 100 atleti da 23 Paesi. Tra di essi anche due campioni olimpici di Rio 2016. Francia e Spagna sono le Nazionali da tenere d’occhio nel fine settimana.

Tra gli iberici ci saranno Maialen Chourraut e Ander Elosegi, che a Tokyo prenderanno parte alla loro quarta Olimpiade: Chourraut è la campionessa olimpica in carica del K1 femminile ed ha vinto il bronzo nel 2012, Elosigi è ancora alla caccia della sua prima medaglia olimpica nel C1 maschile. Accanto a loro a Pau i debuttanti olimpici David Llorente (K1 maschile) e Nuria Vilarrubla (C1 femminile).

La Francia invece avrà tre esordienti olimpici a Tokyo il prossimo anno: non ci sarà infatti la medaglia d’oro del C1 di Rio 2016, Denis Gargaud Chanut, che è stato battuto in qualifica dal 31enne Martin Thomas. Per la Francia Marie-Zelia Lafont nel K1 femminile è l’unica con esperienza olimpica, infatti anche la 22enne Marjorie Delassus, che gareggerà nel C1 femminile, ed il 34enne Boris Neveu, nel K1 maschile, saranno esordienti alle Olimpiadi.

La brasiliana Ana Satila (C1 femminile) e la francese Romane Prigent (K1 femminile) hanno centrato entrambe la prima vittoria in Coppa del Mondo nella tappa di Tacen del mese scorso in Slovenia, e cercheranno di ripetersi, ma saranno da tenere d’occhio anche il vincitore della Coppa del Mondo di K1 nel 2017, il boemo Vit Prindis, il suo compagno di squadra e medaglia d’argento di Londra 2012, Vavrinec Hradilek, e la fortissima e giovanissima statunitense Evy Leibfarth. In gara anche il brasiliano Pedro Goncalves, che cercherà di ripetere il podio ottenuto in Slovenia il mese scorso.

Foto: Pier Colombo