Sport in Italia, tutte le gare che si possono disputare con Covid-19. La delibera del Coni

Il nuovo DPCM del 3 novembre, oltre che la vita quotidiana di ognuno di noi, sta influenzando anche il mondo dello sport italiano, consentendo esclusivamente “gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali”.

Restrizioni necessarie, dunque, per contenere la curva epidemiologica del Paese, che ridettano il calendario sportivo italiano, ora in maniera più chiara, dopo le precisazioni arrivate direttamente dal CONI, il quale ha deliberato sul proprio sito i dettami di competizioni ed eventi, sport per sport, in accordo con le varie Federazioni.

Foto: LaPresse