Dopo la settimana riservata alle coppe europee, la Serie A di calcio è pronta – da domani – a tornare in campo, con il programma relativo alla nona del girone d’andata.

Il menù verrà inizialmente aperto dai tre anticipi di sabato: Sassuolo-Inter (h 15, su Sky Sport), Benevento-Juventus (h 18, sempre su Sky Sport) e poi Atalanta- Hellas Verona (h 20.45 su DAZN) .

La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, dal lunch-match delle 12:30 tra Lazio e Udinese trasmettendo successivamente anche Milan-Fiorentina (15.00), che andrà in contemporanea a Bologna-Crotone, visibile però sulla pay tv, così come Cagliari-Spezia (h 18.00) e il big match Napoli-Roma (h 20.45), che chiuderà il programma domenicale precedendo di un giorno la disputa di Torino-Sampdoria (h 18.30) e Genoa-Parma (h 20.45).



Andiamo di seguito a scoprire il calendario con tutte le indicazioni relative a tv e streaming.

Calendario Serie A calcio: che partite vedere su Sky e DAZN. Orari e programma 28-30 novembre

NONA GIORNATA ANDATA

Sabato 28 novembre 2020 ore 15.00 | Sassuolo-Inter: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Sabato 28 novembre 2020 ore 18.00 | Benevento-Juventus: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Sabato 28 novembre 2020 ore 20.45 | Atalanta-Hellas Verona: DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 29 novembre 2020 ore 12.30 | Lazio-Udinese: DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 29 novembre 2020 ore 15.00 | Milan-Fiorentina: DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 29 novembre 2020 ore 15.00 | Bologna-Crotone: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 29 novembre 2020 ore 18.00 | Cagliari-Spezia: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 29 novembre 2020 ore 20.45 | Napoli-Roma: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Lunedì 30 novembre 2020 ore 18.30 | Torino-Sampdoria: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Lunedì 30 novembre 2020 ore 20.45 | Genoa-Parma: Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Foto: Lapresse