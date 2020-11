Calcio, Europa League 2020-2021: Napoli vittorioso pensando a Maradona, Roma ai sedicesimi di finale e Milan fermato dal Lilla

Due vittorie e un pareggio il bilancio delle squadre italiane questa sera nella fase a gironi di Europa League 2020-2021. Alle 18.55 il Milan non è andato oltre l’1-1 in Francia contro il Lilla, non sfruttando il gol iniziare realizzato da Castillejo al 46′. I rossoneri, infatti, si sono fatti raggiungere dai padroni di casa, a segno con Bamba al 65′. Un risultato che vede i transalpino in vetta al Girone H a precedere la compagine meneghina di un punto, costretta quindi a imporsi in quel che resta per assicurarsi il passaggio di turno.

Sedicesimi di finale conquistati dalla Roma. La compagine giallorossa ha sconfitto per 2-0 in trasferta il Cluj per via dell’autorete di Debeljuh al 49′ e della realizzazione su calcio di rigore di Veretout. I capitolini, con 10 punti in classifica, sono sicuri già di essere alla fase ad eliminazione diretta. Una vittoria significativa e importante anche per il Napoli. Nel day-after della scomparsa di Diego Armando Maradona, i partenopei hanno voluto dedicare il 2-0 contro il Rijeka al campione sudamericano: un’autorete di Anastasio e una realizzazione di Lozano su assist di Insigne hanno permesso agli azzurri di prevalere. Vetta della classifica del Gruppo F centrata, approfittando dello 0-0 tra Alkmaar e Real Sociedad.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse