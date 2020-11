Calendario Coppa Itali oggi: orari, tv, programma partite, palinsesto Rai

Nuovi incontri per il quarto turno (turni eliminatori) della Coppa Italia 2020-2021 di calcio. Nei match che andranno in scena quest’oggi le squadre si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale dove poi vi saranno gli incroci con le squadre di rilievo del campionato di Serie A.

Alle 14.30 assisteremo a Empoli-Brescia e a Parma-Cosenza. Al Castellani una sfida all’insegno dell’equilibrio, mentre i ducali contro i calabresi godono dei favori del pronostico per il differente tasso tecnico esistente tra le due compagini. Alle 17.30 gli altri tre incontri in programma saranno Bologna-Spezia, Cagliari-Verona e Udinese-Fiorentina. Si prospettano confronti particolarmente interessanti, parlando soprattutto delle sfide al Dall’Ara e alla Dacia Arena.

Loading...

Loading...

Gli incontri previsti per la Coppa Italia 2020-2021 di calcio godranno della diretta televisiva della Rai, che sfrutterà il canale tematico sportivo e la rete generalista (Rai2) per trasmette i match. Lo streaming a disposizione sarà quello di RaiPlay. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2020-2021 CALCIO (25 NOVEMBRE)

Mercoledì 25 novembre

14.30 Parma vs Cosenza – Diretta tv su RaiSport+HD e live streaming su RaiPlay.

14.30 Empoli vs Brescia – Live streaming su RaiPlay.

17.30 Udinese vs Fiorentina – Diretta tv su Rai2 e live streaming su RaiPlay.

17.30 Bologna vs Spezia – Live streaming su RaiPlay.

17.30 Cagliari va Verona – Diretta tv su RaiSport+HD e live streaming su RaiPlay.

