Calcio, Ciro Immobile torna in gruppo: sospiro di sollievo per la Lazio

Dopo il caos tamponi delle ultime settimane, termina il periodo di isolamento di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, che dopo essere risultato negativo all’ultimo test ha svolto stamane la visita vedica, per poi tornare in gruppo nell’allenamento del pomeriggio, dichiarandosi pronto per giocare dall’inizio contro il Crotone.

Un bel sospiro di sollievo per il tecnico Simone Inzaghi, che difficilmente potrà contare su Muriqi e Correa, e che affiancherà all’ultima scarpa d’oro l’ecuadoriano Felipe Caicedo, con Luis Alberto che invece agirà alle loro spalle, mentre tra i pali non ce la farà Thomas Strakosha, ancora positivo al covid-19, e rimpiazzato dall’esperto Pepe Reina.

Loading...

Loading...

gianni.lombardi@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse