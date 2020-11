Calcio, Serie A 2020-2021: successi per Cagliari e Spezia, battute Sampdoria e Benevento

Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: per il massimo torneo nazionale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre, si sono giocati due match validi per la settima giornata. Successi per il Cagliari, 2-0 sulla Sampdoria, e per lo Spezia, per 0-3 in casa del Benevento.

Nella sfida delle ore 15.00 il Cagliari sfrutta nel miglior modo possibile l’espulsione rimediata al 40′ da Augello e nella ripresa porta a casa la posta in palio contro la Samp: al 48′ sblocca su rigore Joao Pedro, al 69′ chiude i conti Nandez. Ai sardi inoltre viene annullato dal VAR anche un gol di Sottil al 78′ per fuorigioco.

Il match delle ore 18.00 sorride allo Spezia, corsaro in casa del Benevento: i liguri si portano in vantaggio nella prima frazione con Pobega al 29′, ma archiviano la pratica nella ripresa grazie a Nzola, che nel giro di cinque minuti, tra il 65′ ed il 70′, mette a segno la doppietta che stende i campani.

Foto: LaPresse