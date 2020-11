Calcio, Sassuolo-Udinese 0-0 Serie A 2020-2021: match da sbadigli a Reggio Emilia e pareggio giusto

Ci si attendeva grande spettacolo ed emozioni a raffica, ma Sassuolo-Udinese, match valevole per la settima giornata della Serie A 2020-2021, ha davvero deluso le aspettative. Al Mapei Stadium, infatti, l’anticipo del venerdì sera si chiude a reti bianche. Uno 0-0 che fa notizia, sia perchè i nero-verdi fino ad oggi erano una vera macchina da gol (3 di media per incontro), sia perchè con una vittoria gli emiliani avrebbero potuto acciuffare (almeno per due notti) la vetta della classifica sorpassando il Milan. Obiettivo mancato, mentre dall’altra parte i bianco-neri dimostrano di essere vivi con novanta minuti davvero di spessore.

I nero-verdi di mister De Zerbi sono scesi in campo con il classico 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, quindi difesa composta da Ayhan, Marlon, Ferrari e Rogerio, con Locatelli e Traorè a sostegno di Boga, Lopez, Berardi e Caputo. Dall’altro canto i nerazzurri di mister Gotti si sono schierati con il 3-5-2 con Musso in porta, Becao, Huytinck e Samir in difesa, quindi i cinque di centrocampo vedono Larsen e Zeegelaar larghi con Pereyra, Arslan e De Paul in mezzo, mentre davanti Okaka fa coppia con Pussetto.

La partita, sostanzialmente, procede di pari passo con il risultato finale. Zero reti realizzate e zero occasioni da ambo le parti. I friulani sono disposti in campo in maniera impeccabile e chiudono ogni varco per lo scoppiettante attacco emiliano. Caputo e Berardi non sono al meglio dopo i rispettivi infortuni e si vede, mentre Boga, reduce da un lungo stop per il Covid, è ancora arrugginito. L’Udinese ci prova con qualche azione orchestrata da un De Paul davvero eccellente, ma la parola d’ordine era: non prendere gol. A parte qualche conclusione dalla distanza i portieri chiudono il match davvero senza sudare ed il punto a testa è la degna chiusura dell’incontro.

Con questo risultato il Sassuolo si porta sempre più in seconda posizione con 15 punti in 7 turni, a meno uno dal Milan, ma a +3 su Juventus e Atalanta. I bianco-neri, invece, rimangono in zona retrocessione con appena 4 punti, ma si portano ad una sola lunghezza dalla salvezza e, soprattutto, danno una decisa iniezione di fiducia al proprio morale dopo una prestazione non certo scintillante, ma “da squadra”, dopo i buoni segnali già fatti intravedere contro il Milan domenica scorsa.

