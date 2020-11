Calcio, Roberto Mancini: “Sono stati due anni eccezionali, siamo tornati tra le prime dieci del ranking. Questi 10 giorni hanno chiuso un cerchio”

Obiettivo centrato da parte della Nazionale italiana di calcio maschile, che ieri sera ha battuto in trasferta la Bosnia per 2-0 staccando il pass per le Final Four di Nations League 2021. Un risultato molto importante e significativo per la selezione tricolore, che potrà giocare la fase finale della manifestazione in casa (si parla di Milano o Torino) dal 6 al 10 ottobre dell’anno prossimo. Gli Azzurri hanno raggiunto il pass vincendo il gruppo 1 di Lega A davanti a squadre di alto profilo come Olanda, Polonia e Bosnia con un bilancio complessivo di quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.

“Tutti quelli che ho chiamato in questi giorni difficili hanno dato una mano, vincendo tre partite dure. Bravi – spiega al Corriere dello Sport il C.T. Roberto Mancini, costretto a guardare da casa tutte e tre le partite di novembre a causa del Covid – Ho sofferto come chi è rimasto bloccato dalle Asl o dagli infortuni. Sono stati due anni eccezionali, siamo tornati tra le prime dieci del ranking, sesti tra le europee, scavalcando la Croazia. Questi dieci giorni incredibili hanno chiuso un cerchio. Il rinnovo di contratto? Non è il momento di parlarne. Godiamoci questo grande risultato. Il mio contratto non è un problema, dura fino al Mondiale“. L’ex allenatore dello Zenit, in collegamento video con la Rai al termine del match di ieri sera, aveva mandato un messaggio molto importante in prospettiva futura: “I ragazzi ci sono, vanno fatti giocare. Così Bastoni può diventare il nuovo Chiellini, il nuovo Bonucci”.

Foto: Lapresse