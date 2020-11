Calcio, Qualificazioni Europei Under 21 2021: Islanda-Italia mette in palio tre punti di platino

Una doppia squadra è stata allestita per l’Italia Under 21 nella corsa verso gli Europei di categoria di calcio del 2021: gli azzurrini giocheranno tre gare in una settimana e così sono 58 in tutto i calciatori convocati da Paolo Nicolato ed Alberto Bollini (in panchina al posto dello stesso Nicolato nell’ultima uscita).

Ad un mese dal rinvio del match di Reykjavik, in Islanda, dove i ragazzi di Paolo Nicolato avrebbero dovuto incontrare i pari età padroni di casa, per evitare le sorprese che hanno già portato la Nazionale italiana a giocare poi contro l’Irlanda con una formazione infarcita di ragazzi dell’Under 20, sono state formate la Squadra A, composta da 30 giocatori, e la Squadra B, formata da 28.

Gli azzurrini hanno agganciato l’Irlanda, prima in classifica, ma con una gara in più, mentre l’Islanda resta ad un punto dall’Italia, a parità di gare disputate, infine la Svezia è a -1 dalla vetta, ma con una gara in più. Domani, giovedì 12 novembre, alle ore 14.15 italiane, gli azzurrini giocheranno finalmente in Islanda, in un match che molto dirà in ottica qualificazione.

Inutile dire che una vittoria avvicinerebbe l’Italia alla qualificazioni agli Europei 2021 di categoria, dando per scontato poi il successo contro il Lussemburgo, mentre un pari metterebbe comunque gli azzurrini in condizione di primato solitario e dunque di essere padroni del proprio destino, ma poi occorrerà battere Lussemburgo e, soprattutto, Svezia.

Una sconfitta sarebbe invece alquanto deleteria, e porrebbe gli azzurrini a -2 dall’Islanda, con l’Italia che sarebbe poi costretta non soltanto a vincere due volte, ma a sperare in un successo dell’Irlanda sull’Islanda domenica 15, o al massimo in un pari. Verosimili infine i successi negli ultimi turni di Italia ed Irlanda sul Lussemburgo e di Svezia ed Islanda sull’Armenia.

CLASSIFICA GRUPPO 1

Italia 16 punti (7 gare)

Irlanda 16 (8)

Svezia 15 (8)

Islanda 15 (7)

Armenia 3 (8)

Lussemburgo 3 (8)

Foto: LaPresse