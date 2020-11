Basket: Dario Hunt-Virtus Roma, ferri corti. Lui salta l’allenamento e non parte per Varese, la società annuncia provvedimenti

Come se non bastassero le vicende societarie che stanno in questo momento impegnando la Virtus Roma, con le trattative tra Claudio Toti e il gruppo americano che intende prendere il suo posto alla guida del club capitolino, spuntano nuove grane anche in campo.

Ieri il patron della Virtus aveva provveduto a pagare gli stipendi di settembre dei giocatori, a lungo legati a doppio filo al destino del club. Tuttavia, a Dario Hunt, il centro titolare della compagine capitolina, questo non è bastato: il giocatore ha saltato l’allenamento odierno e poi non è partito con la squadra per la trasferta di Varese. Una valutazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di Hunt è stata annunciata dal club. Il motivo del contendere, secondo diverse ricostruzioni, sarebbe riconducibile alla differenza che passa tra la data di pagamento del bonifico (ieri) e quella in cui i soldi vengono effettivamente versati sul conto (lunedì).

Loading...

Loading...

Roma si ritrova così ad affrontare la trasferta a Masnago senza ben tre giocatori: oltre a Hunt, infatti, sono out per un problema alla schiena Gerald Robinson e per tutta la stagione Chris Evans, che si è rotto il tendine d’Achille in allenamento dopo la prima contro la Fortitudo Bologna.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo