Calcio, Italia-Polonia 2-0: azzurri più forti del Covid! La Final Four di Nations League è vicina!

Ad un mese dal doppio pareggio per in trasferta in Polonia ed in casa contro i Paesi Bassi, la Nazionale italiana è tornata in campo per la quinta giornata della Nations League di calcio, che ha proposto il confronto con la Polonia, battuta per 2-0 grazie alle reti di Jorginho (rigore) al 27′ e Berardi al minuto 84.

Italia in formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori costretti alla quarantena per via del Covid, inoltre lo stesso Roberto Mancini è assente in panchina, sostituito, in quel di Reggio Emilia, dal vice Alberico Evani. L’Italia, così, è padrona del proprio destino, prendendo la vetta del Girone A: in caso di vittoria in Bosnia si qualificherà ed ospiterà la Final Four.

Nel primo tempo è Jorginho l’uomo in più dell’Italia, dirigendo il centrocampo azzurro sia in fase difensiva che in quella propositiva: la ciliegina sulla torta è il rigore realizzato, spiazzando il portiere avversario, al 27′, quinto centro consecutivo in maglia azzurra. Senza ulteriori sussulti si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa l’Italia amministra senza rischiare, e manca a più riprese il colpo del ko: sprecano Barella, Insigne e Berardi, poi al 77′ arriva il secondo giallo per Goralski, che lascia la Polonia in 10. Gli azzurri aumentano allora la pressione ed il 2-0, sfiorato da Emerson, arriva al minuto 84 con Berardi, che segna nel suo stadio ben imbeccato da Insigne. Finisce 2-0, Final Four più vicina.

Foto: LaPresse