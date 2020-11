Calcio: i giocatori della Roma sono stati esclusi dalla lista dei convocati della Nazionale

Brutte notizie per Roberto Mancini che non potrà contare sui calciatori della Roma per i prossimi impegni della Nazionale. Secondo quanto riportato da Ansa, la motivazione di tale scelta da parte dell’Asl è legata alle ulteriori positività riscontrate negli ultimi giorni all’interno del club giallorosso.

Tra i calciatori positivi c’è anche Lorenzo Pellegrini, che ieri sera ha comunicato di essere stato contagiato. Il commissario tecnico è stato costretto a convocare ben 41 calciatori, numero che si è ridotto a causa degli infortuni patiti da Criscito e Caputo e a causa della positività del centrocampista della Roma. Nella lista dei convocati inizialmente erano presenti anche Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola.

Loading...

Loading...

L’arrivo dei calciatori alla spicciolata prevede che entro la giornata di oggi dovrebbero arrivare al raduno: Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Insigne, Kean. Ferrari, Berardi e Locatelli mentre domani è annunciato il team manager Oriali.

Da definire l’arrivo di Acerbi, Chiesa e Barella mentre per i giocatori della Fiorentina Castrovilli e Biraghi non c’è ancora il via libera delle autorità sanitarie competenti.

Foto: Lapresse