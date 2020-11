Calcio femminile, le migliori italiane dell’8ª giornata di Serie A. Giacinti sempre più decisiva, Caruso una garanzia

È tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottava giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane, quelle giocatrici che si sono messe particolarmente in luce nel corso del turno appena concluso.

Gloria Marinelli (Inter): la ventiduenne nata ad Agnone è in forma smagliante e lo dimostra anche nella difficile trasferta di Empoli. E’ proprio lei infatti a firmare la rete che regala il vantaggio alle nerazzurre, facendosi trovare pronta in situazione di contropiede e freddando il portiere di casa con un preciso diagonale.

Arianna Caruso (Juventus): altra giovane calciatrice (classe 1999) che sta attraversando un periodo estremamente positivo. Dopo la rete contro il Sassuolo, si ripete a San Gimignano segnando il fondamentale gol dell’1-1 che apre le porte alla rimonta delle campionesse d’Italia.

Valentina Cernoia (Juventus): è la musa ispiratrice delle bianconere, colei da cui nascono le azioni più pericolose. Contro la Florentia non va a segno, ma ha il merito di fabbricare l’assist per Caruso con un pregevole cross teso, oltre a una prestazione complessiva di ottimo livello.

Valentina Giacinti (Milan): sette reti in stagione per la centravanti del Milan. Dopo la doppietta di Napoli, anche contro la Roma il capitano rossonero è determinante per la vittoria della propria squadra: prima conquista l’espulsione di Baldi in avvio di ripresa e al 70′ trasforma con freddezza il penalty del definitivo 1-0.

Valeria Pirone (Sassuolo): dopo la scoppola contro la Juventus, le emiliane riprendono subito la propria marcia con il 4-1 sul Verona. La trentunenne di Torre del Greco è decisiva con l’assist per Dubcova nel primo tempo e il sigillo personale al minuto 67′.

