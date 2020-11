Calcio femminile, Coppa Italia 2020-2021: Roma ed Empoli vincono i recuperi del 2° turno

Dopo i successi di Florentia, Inter, Milan e del Sassuolo, sono arrivate quest’oggi le vittorie della Roma e dell’Empoli nei penultimi recuperi della seconda giornata di Coppa Italia TIMVISION (ancora da disputarsi Pomigliano Juventus e Roma CF-AS Roma).

Allo “Stadio comunale” di Tavagnacco le ragazze di Betty Bavagnoli si sono imposte nettamente per 5-0 contro le friulane. Le reti di Ohale, Hegerberg, Giugliano, Bonfantini e di Severini hanno fissato lo score nettamente in favore delle giallorosse. Un match a segno unico. Con questo riscontro le capitoline si sono portate in vetta al Gruppo H insieme alla Roma CF (2-0 al Tavagnacco alla prima giornata), nell’attesa di disputare il derby capitolino rinviato due volte per Covid.

Missione compiuta anche per le empolesi, che sempre in trasferta hanno battuto per 4-0 il ChievoVerona Women. Per le toscane sono andate a segno Prugna, Domping e Caloia in due circostanze. Vetta del Gruppo D conquistata in compagnia del Ravenna Women, aggiudicatosi il match contro le venete al primo turno.

