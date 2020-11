Calcio femminile, Coppa Italia 2020-2021: Florentia e Inter calano il poker, vittorie all’esordio per Milan e Sassuolo

Sono andati in scena alcuni dei recuperi del 2° turno di Coppa Italia TIMVISION 2020-21 di calcio femminile dei gironi eliminatori. Rinviate le sfide Chievo Verona-Empoli (si recupera sabato 21 novembre alle ore 17.00 allo stadio “Olivieri”), Roma CF-AS Roma e Pomigliano-Juventus (questione Covid), sono quattro i match di cui abbiamo goduto.

Ebbene, Florentia San Gimignano si è imposta piuttosto nettamente sul campo del Cittadella Women per 4-0. Le doppiette di Martinovic e di Dahlberg hanno regalato i tre punti alle toscane. Stessa storia, stesso mare per l’Inter, che ha sconfitto il Brescia 4-0, con Debever, Moeller, Marinelli e Tarenzi a segno. Con questi risultati la Florentia raggiunge l’Hellas Verona in vetta al Girone A con tre punti all’attivo. Anche la Beneamata può sorridere, visto che in virtù del poker citato ha raggiunto la prima piazza del Girone B della Lazio Women.

Loading...

Loading...

Bene anche Milan e Sassuolo. Le meneghine hanno sconfitto 2-0 il Cesena in trasferta grazie alle marcature di Spinelli e di Giacinti, mentre le neroverdi l’hanno spuntata per 4-2 sul campo del Pontedera: Monterubbiano, Cambiaghi, Mihashi e Pellinghelli a segno per le ospiti, mentre Carrozzo e Iannella hanno realizzato per le padrone di casa. Milan in testa quindi al Gruppo F con l’Orobica e Sassuolo in vetta al Gruppo G con il Napoli femminile. .

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse