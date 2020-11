Calcio femminile, Alia Guagni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un’alterazione cardiaca

Alia Guagni non sarà a disposizione della Nazionale di Milena Bertolini in vista del confronto del 1° dicembre contro la Danimarca, valido per le qualificazioni agli Europei 2022. Le azzurre puntano a uscire indenni dalla trasferta danese prima di affrontare nell’ultimo match del girone Israele, avendo come obiettivo i tre punti. Il target della selezione del Bel Paese è chiaro: rientrare nel novero delle migliori tre seconde di questa fase, staccando il biglietto diretto per la rassegna continentale e non dover passare dai play-off.

L’assenza di Guagni, da questo punto di vista, peserà per le qualità tecniche e morali dell’ex calciatrice della Fiorentina, ora in forza all’Atletico Madrid. Arrivano proprio dal club iberico la motivazioni per cui la calciatrice non potrà prendere parte al match citato. Gli ultimi esami medici effettuati su Guagni hanno rilevato alterazioni cardiache. Si parla di sequenze di battiti irregolari e quindi una criticità di non poco conto. La calciatrice verrà ulteriormente monitorata e si spera che questo sia più uno stop a scopo precauzionale che qualcosa di ben più importante (fonte: sito ufficiale Atletico Madrid).

Foto: LaPresse