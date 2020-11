Calcio, Europa League 2020-2021: vittorie per Roma e Napoli. Esordio con assist per Milanese all’Olimpico

Sono arrivate due vittorie per Roma e Napoli nei due match validi per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. All’Olimpico i giallorossi hanno affossato il Cluj con un perentorio 5-0. A scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori son ostati Mkhitaryan, Ibanez, Borja Majoral (prime due reti con la maglia della Roma) e Pedro. Da sottolineare l’esordio tra i professionisti del giovane Milanese, che ha onorato questa sua prima apparizione con un assist per il calciatore iberico. Una vittoria che ha permesso alla Roma di portarsi in vetta al girone A.

Successo esterno dei partenopei 2-1. Sul campo del Rijeka, la formazione allenata da Rino Gattuso si è imposta in rimonta. Era cominciata male la partita per i campani, vista la rete di Muric al 13′. Poi ci ha pensato Demme a rimettere le cose al loro posto al 43′. La vittoria del club vesuviano è arrivata poi grazie a un’autorete di Braut, che fortuitamente ha deviato nella propria porta un cross proveniente dall’esterno. Il Napoli sale quindi a quota 6 punti, in testa al raggruppamento F con l’Alkmaar.

Foto: LaPresse