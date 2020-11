Calcio, Europa League 2020-2021: Milan-Lilla 0-3, un tris di Yazici stende i rossoneri a San Siro

Una serata decisamente negativa per il Milan di Stefano Pioli a San Siro. La compagine rossonera è stata sonoramente sconfitta per 3-0 dal Lilla, nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. Una tripletta del turco Yusuf Yazıcı ha steso i meneghini, intimoriti e timorosi al cospetto di un avversario in palla e decisamente più convinto dei propri mezzi. Un risultato che cambia anche la fisionomia del girone H, con i francesi al comando a quota 7 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Milan.

Pioli vara il 4-2-3-1: Ibrahimovic riferimento, assistito da Castillejo, Brahim e da Krunic. Il Lilla risponde con un 4-4-2 classico e dinamico. Un assetto di gioco, voluto da Galtier, che mette in difficoltà da subito la formazione di casa. Da un errore di Romagnoli, inizia la debacle milanista: fallo in area su David e realizzazione dal dischetto al 22′ di Yazici. Il turco è scatenato e con una conclusione dalla media distanza buca un Donnarumma tutt’altro che irreprensibile al 55′. Un gol che, da un certo punto di vista, mette in ghiaccio la partita. Un match nel quale i rossoneri non incidono, soffrendo tremendamente la poca vena di Ibra. Tre minuti dopo infatti arriva il tris del “turco terribile” che scrive la parola fine a un match da dimenticare.

Foto: LaPresse