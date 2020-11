Calcio, Coppa Italia 2020-2021: Torino e Genoa agli ottavi di finale, eliminata la Sampdoria nel derby

Sono Torino e Genoa le squadre che avanzano nella Coppa Italia 2020-2021 di calcio. I granata, tra le mura amiche, hanno sconfitto l’Entella grazie alle realizzazioni di Simone Zaza al 28′ e di Federico Bonazzoli al 30′. Tutto si è risolto, quindi, nella prima frazione per la compagine torinese che agli ottavi di finale affronterà il Milan, leader del campionato di Serie A. Una sfida complicata per la formazione allenata da Marco Giampaolo, ma non impossibile.

Successo importante e significativo, poi, del Genoa nel derby genovese contro la Sampdoria. I rossoblu si sono imposti per 3-1, ribaltando lo score che gli vedeva sotto di un gol al termine della prima frazione per effetto della realizzazione di Verre al 18′. Nella ripresa una doppietta di Scamacca (60′ e 72′), e una segnatura di Lerager hanno permesso al Grifone di imporsi e di continuare il proprio percorso in questa competizione. I prossimi avversari della formazione ligure saranno i campioni d’Italia della Juventus e si prospetta un confronto molto complicato per i ragazzi di Maran.

Foto: LaPresse