Calcio, Champions League 2020-2021: Zenit-Lazio 1-1. In gol Erokhin e Caicedo

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, mercoledì 4 novembre, ha visto proseguire il programma della terza giornata. Uno dei due match previsto alle ore 18.55 era quello tra i russi dello Zenit e la Lazio: pareggio per 1-1 con gol di Erokhin al 32′ e pari di Caicedo all’82’.

Nel primo tempo praticamente alla prima occasione passano in vantaggio i padroni di casa: al 32′ Dzyuba pesca in area Erokhin, che sigla il vantaggio dei russi. La reazione della Lazio è tutta in un colpo di testa di Muriqi, che però si spegna di poco alto sulla traversa. Si va al riposo sul’1-0.

Loading...

Loading...

Nella ripresa ci provano prima Mostovoy al 62′ per i russi e poi Caicedo al 75′ per gli ospiti, ma al minuto 82 è proprio Caicedo a firmare il pari sfruttando un bel lancio di Acerbi. Ultimo sussulto al 93′: Mostovoy va in gol, ma il direttore di gara è richiamato dal VAR ed annulla per fuorigioco. Finisce 1-1.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse