Calcio, Champions League 2020-2021: i risultati del 4 novembre. Cade il Manchester United

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, mercoledì 4 novembre, ha visto terminare il programma della terza giornata. Per quanto concerne le italiane, uno dei sei match previsto alle ore 21.00 era quello tra i magiari del Ferencvaros e la Juventus: vittoria dei bianconeri per 1-4 con doppiette di Morata e Dybala, mentre uno dei due match previsto alle ore 18.55 era quello tra i russi dello Zenit e la Lazio: pareggio per 1-1 con gol di Erokhin al 32′ e pari di Caicedo all’82’.

RISULTATI 4 NOVEMBRE

GRUPPO E

Chelsea-Rennes 3-0 (10′ rig. e 41′ rig. Werner, 50′ Abraham)

Siviglia-Krasnodar 3-2 (17′ Suleymanov, 21′ Berg, 42′ Rakitic, 69′ e 72′ En Nesyri)

Chelsea 7

Siviglia 7

Krasnodar 1

Rennes 1

GRUPPO F

Zenit San Pietroburgo-Lazio 1-1 (32’ Erokhin, 82’ Caicedo)

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3 (14’ Hazard, 18’ e 32’ Haaland)

Borussia Dortmund 6

Lazio 5

Club Brugge 4

Zenit San Pietroburgo 1

GRUPPO G

Barcellona-Dinamo Kiev 2-1 (5′ Messi, 65′ Pique, 75′ Tsygankov)

Ferencvaros-Juventus 1-4 (7′ e 60′ Morata, 73′ e 81′ Dybala, 90′ Boli)

Barcellona 9

Juventus 6

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

GRUPPO H

Basaksehir-Manchester United 2-1 (13’ Ba, 40’ Visca, 43’ Martial)

RB Lipsia-PSG 2-1 (6’ Di Maria, 42’ Nkunku, 56’ Forsberg)

Manchester United 6

RB Lipsia 6

PSG 3

Basaksehir 3

