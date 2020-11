Calcio, Champions League 2020-2021: i risultati del 24 novembre. Quattro squadre agli ottavi

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 24 novembre, ha visto scattare il programma della quarta giornata. Per quanto concerne le squadre italiane, erano impegnate Juventus e Lazio, entrambe vittoriose. Bianconeri agli ottavi, biancocelesti quasi: nello stesso girone della Juventus decisa anche la qualificazione del Barcellona, mentre nel Gruppo E vanno avanti Siviglia e Chelsea.

RISULTATI 24 NOVEMBRE

GRUPPO E

Risultati

Krasnodar-Siviglia 1-2: 4′ Rakitic, 56′ Wanderson (K), 95′ Munir

Rennes-Chelsea 1-2: 22′ Hudson-Odoi, 85′ Guirassy (R), 91′ Giroud

Loading...

Loading...

Classifica

Chelsea 10

Siviglia 10

Krasnodar 1

Rennes 1

GRUPPO F

Risultati

Lazio-Zenit 3-1: 3′ e 55′ (rig.) Immobile, 22′ Parolo, 25′ Dzyuba (Z)

Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0: 18′ e 60′ Haaland, 45′ Sancho

Classifica

Borussia Dortmund 9

Lazio 8

Club Brugge 4

Zenit 1

GRUPPO G

Risultati

Juventus-Ferencvaros 2-1: 19′ Uzuni (F), 35′ Ronaldo, 92′ Morata

Dinamo Kiev-Barcellona 0-4: 52′ Dest, 57′ e 70′ (rig.) Braithwaite, 91′ Griezmann

Classifica

Barcellona 12

Juventus 9

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

GRUPPO H

Risultati

Paris Saint-Germain-Lipsia 1-0: 11′ (rig.) Neymar

Manchester United-Basaksehir 4-1: 7′ e 19′ Bruno Fernandes, 35′ Rashford, 75′ Turuc (B), 92′ James

Classifica

Manchester United 9

Lipsia 6

PSG 6

Basaksehir 3

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse