Calcio, Alberico Evani: “Nelle difficoltà ci uniamo ancora di più. È la cultura dell’Italia”

Una gran bella Italia a Reggio Emilia si impone 2-0 nel match valido per la fase a gironi di Nations League 2020-2021 contro la Polonia. Una realizzazione di Jorginho nel primo tempo su rigore e una marcatura di Domenico Berardi nella ripresa regalano i tre punti alla compagine tricolore. Polonia rimasta in dieci dal 77′ per l’espulsione per doppia ammonizione di Goralski. Decisiva la partita di mercoledì a Sarajevo contro la Bosnia-Erzegovina per stabilire il primato del girone, considerano che la compagine bosniaca è già fuori da qualunque discorso qualificazione. Di seguito le dichiarazioni del CT Alberico Evani ai microfoni della Rai, in panchina al posto di Roberto Mancini positivo al Covid-19:

“Tirar fuori il meglio delle nostre possibilità nei momenti difficili è nella nostra cultura. E’ quello che avevo chiesto ai ragazzi e hanno risposto in maniera straordinaria. I gol sono frutto dei principi di gioco che proviamo in allenamento. Ho sentito Mancini tra primo e secondo tempo ed era soddisfatto, dobbiamo essere più concreti, questa è la cosa da migliorare. Abbiamo tanti giocatori bravi, che dimostrano di avere qualità. Noi pensiamo una partita alla volta e vorremmo chiudere in bellezza in Bosnia“.

Foto: LaPresse