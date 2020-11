Boxe, rinviato il Mondiale IBO dei superpiuma: Kinigamazi positivo a Covid-19, Michael Magnesi non potrà combattere

Patrick Kinigamazi è risultato positivo al Covid-19 e dunque non potrà salire sul ring del PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) per affrontare Michael Magnesi nel Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Il match era originariamente in programma per venerdì 6 novembre, ora la contesa è stata rinviata di tre settimane ed è stata riprogrammata per venerdì 27 novembre. Il pugile italiano, imbattuto con 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, partirà con i favori del pronostico contro l’avversario rwandese, con la speranza che davvero si possa combattere a fine mese e non ci saranno altre complicazioni dovute all’emergenza sanitaria.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BOXE

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI