Boxe, Mike Tyson torna sul ring a 54 anni. I pugili del passato che hanno fatto la storia oltre i 50

Mike Tyson tornerà a combattere sabato 28 novembre alla veneranda età di 54 anni. L’età non è certo delle più verdi in ambito sportivo, ma il ribattezzato Iron Mike è in forma smagliante dopo i durissimi allenamenti a cui si è sottoposto negli ultimi mesi. Lo statunitense salirà sul ring a distanza di 15 anni dall’ultima volta e fronteggerà il connazionale Roy Jones Jr., altra vecchia gloria del passato e che ora ha 51 anni. Allo Staples Center di Los Angeles si sfideranno due ultra cinquantenni con una carriera memorabile alle loro spalle, entrambi sono stati Campioni del Mondo dei pesi massimi e cercheranno di risplendere anche in questa occasione.

Si tratterà di un confronto di esibizione, sulla distanza delle otto riprese da due minuti ciascuna, col divieto di colpi duri e con l’annunciata interruzione in caso di sangue copioso. Sono pochi i pugili che nel passato hanno cercato di riscrivere la storia nell’alveo del mezzo secolo di vita. L’immenso George Foreman, Campione del Mondo dei pesi massimi negli anni ’70, si ritirò il 17 marzo 1977 in seguito alla sconfitta contro Jimmy Youn. Decise di ritornare in scena dieci anni dopo (a 38 anni d’età) e il 5 novembre 1994 si laureò nuovamente Campione del Mondo WBA e IBF dei pesi massimi mandando al tappeto Michael Moorer: lo statunitense aveva 45 anni e 9 mesi, il più vecchio Campione del Mondo della storia (record ancora imbattuto).

Lo statunitense Bernard Hopkins è stato uno dei pugili più longevi di tutti i tempi ed è stato Campione del Mondo dei pesi medi tra il 1995 e il 2005, unificando e mettendo in palio i suoi titoli per un totale di ben 20 difese. Il suo regno durò addirittura 10 anni, 2 mesi e 17 giorni: nel 1995 trionfò in IBF, poi nel 2001 ci aggiunse le corone WBA e WBA, nel 2004 completò il suo trionfo col WBO diventando il primo uomo a possedere contemporaneamente i titoli iridati delle maggiori organizzazioni professionistiche. Non contento di questo fu anche Campione del Mondo WBC e WBA tra i mediomassimi tra il 2011 e il 2014, ritirandosi definitivamente dalle scene il 17 dicembre 2016 quando, alla sonora età di 51 anni e 337 giorni, venne sconfitto per ko tecnico da Joe Smith Jr.

Il panamense Roberto “Mani di Pietra” Duran è stato Campione del Mondo in quattro categorie di peso differenti (leggeri, welter, welter leggeri, medi) e ha combattuto fino a 50 anni: il 14 luglio 2001 venne sconfitto dal portoricano Hector Camacho e appese i guantoni al chiodo con un record di 103 successi e 16 sconfitte. Larry Holmes passò alla storia per avere sconfitto Muhammad Alì (impresa riuscita solo ad altri quattro uomini, ma lui fu l’unico a farlo per ko). Fu Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dal 1978 al 1983, poi per la IBF dal 1983 al 1985. Il ribattezzato “Assassino di Easton” combattè per l’ultima volta il 27 luglio 2002, quando sconfisse Eric “Butterbean” Esch a quasi 53 anni.

Jack Johnson è un simbolo della lotta contro il razzismo. Nel 1903, a 25 anni, vinse il titolo mondiale dei pesi massimi per uomini di colore. Sì, ai tempi c’era una divisione per razze… Dopo una serie di convincenti vittorie, nel 1908 divenne il primo pugile afroamericano a vincere il Mondiale dei pesi massimi “classico”, sconfiggendo il detentore Tommy Burns. All’epoca delle leggi Jim Crow, il rinominato Jack, nato da una famiglia di ex schiavi, scrisse la storia. Proseguì la sua carriera fino al 28 aprile 1931 quando, a 53 anni, mise al tappeto Brad Simmons chiudendo la propria avventura con 70 vittorie, 11 sconfitte, 11 pareggi, 3 no contest.

Abbiamo parlato di autentici monumenti della storia, di cui fanno naturalmente parte anche Mike Tyson (ultimo combattimento nel 2005, sconfitta) e Roy Jones Jr. (ultima apparizione sul ring risalente al 2005, vittoria). Entrambi sono ex Campioni del Mondo dei pesi massimi e sabato scriveranno una pagina leggendaria della boxe, ma il record di pugile più anziano di tutti i tempi spetta al poco conosciuto britannico Steve Ward: non ha avuto una carriera brillante in gioventù, ma nel 2011 è tornato sul ring a 54 anni ed è andato avanti fino al 2017, entrando nel Guinness World Record con i suoi 61 anni!

Foto: Lapresse