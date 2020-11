Boxe, Mike Tyson e Roy Jones pugili… attori! Le loro comparse al cinema: Iron Mike ha recitato anche con Rocky Balboa!

Cresce l’atteso per uno dei match di boxe più attesi dell’ultimo anno (e non solo). Sabato 28 novembre (attorno alle ore 05.00 di domenica mattina in Italia), Mike Tyson tornerà sul ring a 54 anni suonati e affronterà Roy Jones Jr. Allo Staples Center di Los Angeles andrà in scena un incontro dal sicuro fascino tra due grandissime icone del passato, entrambi ex Campioni del Mondo dei pesi massimi: da una parte il mitico Iron Mike, un punto di riferimento del pugilato mondiale, conosciuto anche da chi non è strettamente appassionato alla nobile arte; dall’altra un monumento tecnico, l’unico uomo capace di completare la scalata iridata dai pesi superwelter ai pesi massimi. A indossare i guantoni saranno due ultra cinquantenni, sul ring avremo la bellezza di 105 anni complessivi (54 per Tyson, 51 per Jones).

Non ci saranno in palio cinture titolate, si tratterà di un incontro di esibizione sulla distanza delle otto riprese da due minuti ciascuna. L’arbitro ha avuto il mandato di interrompere la contesa in caso di pericolo visibile e di sangue copioso, sono vietati i colpi duri. Entrambi gli atleti, allenatisi duramente negli ultimi mesi e in forma smagliante nonostante l’età avanzata, hanno però annunciato battaglia e ne vedremo sicuramente delle belle. Si preannuncia un grande show (anche se purtroppo non ci potrà essere il pubblico sugli spalti). Non soltanto sport, ma anche spettacolo, aspetto a cui entrambi i contendenti sono abituati, visto che hanno recitato anche in alcuni film. Diamo un po’ uno sguardo alle comparse di Mike Tyson e Roy Jones Jr. al cinema.

Il primo cameo di Mike Tyson risale al 1999, quando interpretò sé stesso in “Black and White”. Stesso ruolo anche in “Incontriamoci a Las Vegas” del 1999 e nel classico “Crocodile Dundee 3” del 2001. Arriviamo poi alle comparse più famose, dove Mike Tyson interpreta sempre Mike Tyson: in “Rocky Balboa” nel 2006 ci fu un siparietto a bordo ring, poi nelle prime due pellicole della trilogia “Una notte da leoni” ebbe ampio spazio con la sua tigre e fu anche importante per lo sviluppo della storia. Altri due famosi camei nel quinto capitolo di “Scary Movie” e ne “Il grande match” con Robert DeNiro e Sylvester Stallone (entrambi nel 2013).

L’ultima avventura di Mike Tyson al cinema è del 2018 in “Kickboxer: Retaliation” e in questo caso non interpreta se stesso: Iron Mike è Briggs, un detenuto che aiuta il protagonista Kurt Sloane (interpretato da Alain Moussi) durante gli allenamenti per affrontare il gigantesco Mongkut. Attualmente è in fase di lavorazione un biopic, ovvero un film documentario sulla vita del pugile statunitense: a vestire i panni di Mike Tyson sarà addirittura il Premio Oscar Jamie Foxx, diretto da Martin Scorsese.

Altrettanta fortuna per Roy Jones Jr. davanti alla macchina da presa. Debutto di lusso in “Matrix Reloaded”, seconda piccola della celebre saga: nel 2003 interpretò la parte di Ballard. Roy Jones ha poi avuton una piccolissima parte nel film comico “Vi presento i nostri” (nel cast Ben Stiller, Robert DeNiro, Dustin Hoffmann, Barbra Streisand, Owen Wilson) nel 2010 e due anni dopo fu Mess Hall Unisol in “Universal Soldier – Il giorno del giudizio”. Roy Jones è poi stato sé stesso nel già citato “Il grande match” e in “Creed II”, il secondo capitolo della saga dedicata al figlio di Apollo Creed, allenato ovviamente da Rocky Balboa.

